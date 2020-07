"Muito difícil sonhar com vaga na Champions", diz Mourinho

A derrota do Tottenham contra o Sheffield deixou o time de José Mourinho na nova colocação, com 45 pontos, nove atrás do Chelsea, que é o quarto colocado. Após o jogo, o técnico português comentou o placar negativo.

“Resultado ruim. Crucial para a briga pela Liga dos Campeões. Tivemos a oportunidade hoje de pressionar e tentar até o fim. Acho que, com esses resultados, fica muito difícil sonhar com a Champions. E vai ser muito difícil, uma grande luta com Sheffield, Arsenal, Everton, muitos clubes que vão brigar pela Liga Europa”, lamentou o treinador.

Na opinião de Mourinho, faltou eficiência para o setor ofensivo. “Futebol não é estatística, mas sim quantos gols você faz. Tivemos a posse de bola, mas não fomos agressivos, intensos o suficiente para criar mais que eles. Se você quer alcançar objetivos, você tem que ser estável em performance, em resultados e mentalmente. Um gol não pode nos matar, pode ser uma grande decepção para nós, mas tivemos tempo suficiente para reagirmos, psicologicamente, como time de forma diferente, e não morrer. Por isso que nos culpo, pois temos que ser muito mais fortes, mentalmente, para lidar com situações como essa”, afirmou o português.

A próxima partida do Tottenham está marcada para a próxima segunda-feira, quando recebe o Everton.