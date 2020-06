Mulher de Luiz Adriano, do Palmeiras, denuncia caso de racismo

A sociedade reagiu contra o racismo após o assassinato de George Floyd nas mãos de um policial. O mundo do futebol não ficou calado e demonstrou sua sensibilidade, aproveitando sua capacidade de amplificação. E todos os dias surgem iniciativas de apoio ou denúncias.

Foi o que Ekaterina Dorozhko, esposa do jogador do Palmeiras, Luiz Adriano, fez. Através de sua conta no Instagram, ela relatou sérias ameaças por ser de pele branca e seu marido, de pele negra.

"No começo, quando eu ia ao futebol no Brasil, as pessoas tiveram a coragem de gritar para mim “olha, o russa está chegando, hahaha”. Todos os dias, durante muito tempo, recebo mensagens onde me desejam morte, doença para meus pais, prometem me encontrar, me bater e muitas outras coisas terríveis, porque sou casada com um homem negro", compartilhou.

"Por que tanta crueldade nas pessoas?", Perguntou Dorozhko, que afirmou que "se o paraíso e o inferno existem, o inferno está na terra".