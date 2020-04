Mulheres acusam jogador do Boca de maus-tratos

Sebastián Villa chegou ao Boca há duas temporadas e meia e se tornou um jogador importante na equipe, mas suas performances foram manchadas por sua vida pessoal.

Sua parceira Daniela Cortés compartilhou imagens nas quais aparece com marcas de golpes e sangue no rosto para denunciar os abusos físicos e psicológicos sofridos na convivência com o jogador de futebol.

"Infelizmente, tenho que fazer isso hoje porque não aguento mais. Foram dois anos vivendo juntos de muito sofrimento nos quais perdoei e perdoei golpes, esperando uma mudança da parte dele e isso nunca aconteceu. Existem ameaças e tudo dizendo que vai me causar danos a mim e à minha família, citando pessoas más que trabalham na minha cidade para me fazem entrar em desespero por saber que minha família em perigo. Eu faço isso por medo, porque esse homem que se vê nas redes ou na imprensa como se fosse um homem sábio. Ele fala com maturidade, mas a realidade é diferente...", começou a queixa de Daniela Cortés a Sebastián Villa.

Como se isso não bastasse, Daniela Cortés afirmou que não foi a única que maltratou.

"Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Não sabem que tipo de homem ele é...", concluiu.

Alexandra Marín, ex-namorada de Sebastián Villa, apareceu depois de ler a queixa de Daniela Cortés e explicou que terminou com o jogador de futebol também devido à violência de gênero: "Em algum momento ele também me maltratou. Quero dizer às mulheres que, apesar de estarmos confinadas, não espere. Tomei a decisão na hora certa. Daniela me disse que ele contou a ela que encerramos o relacionamento porque eu tinha outros projetos..."

Ao ver a acusação de seu parceiro, Sebastián Villa postou um vídeo no qual garantiu que esclareceria o caso denunciado por Daniela Cortés. "Eu tenho minha mãe, minhas irmãs... Vou esclarecer que não estou em casa e que não sei com que intenção isso está sendo publicado. Será esclarecida a situação", afirmou.