Müller muda de companheiro ideal: agora prefere Cristiano

O meia do Bayern de Munique, Thomas Müller disse que, embora no começo da sua carreira tivesse gostado de jogar ao lado de Messi, agora que passou a ser um assistente preferiria jogar ao lado de Cristiano Ronaldo.

"Talvez nos primeiros anos da minha carreira gostasse de jogar com Messi porque, nessa altura, eu era mais um atacante de contenção. Recebia a bola na área e tentava marcar. Agora dou mais assistências. Talvez, neste momento, precisasse mais de Ronaldo para marcar gols, mas já temos Lewandgolski. Agora, talvez seja melhor opção do que Ronaldo", disse em uma entrevista coletiva virtual.

"Joguei contra ambos, ganhei e perdi contra ambos. Os dois são muito bons, são especiais, são fantásticos porque jogam sempre no limite. Nestes últimos dez anos, marcam 50 golos por temporada. É uma loucura. Mas venci os dois jogos contra eles na Copa do Mundo do Brasil e os venci várias vezes na Liga dos Campeões", completou.

Müller fez toda a sua carreira no Bayern de Munique, pelo time bávaro já são 525 partidas, 196 gols marcados e 188 assistências.