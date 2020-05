Multa de 75 mil euros por usar bonecas sexuais nas arquibancadas

O FC Seoul ganhou manchetes no mundo esportivo por colocar bonecas sexuais no lugar de torcedores reais, que estão impedidos de comparecer aos jogos devido à pandemia na Coreia do Sul.

O caso virou polêmica e a atitude virou alvo de inúmeras crìticas. Diante da má repercussão, o clube se manifestou afirmando que "foi um erro imperdoável" e admitindo que algumas das bonecas eram feitas para serem objetos sexuais.

O pedido de desculpa não funcionou. A K League1 considerou o caso inapropriado e, como forma de punição ao clube, impôs uma multa de 75 mil euros ao Seoul.