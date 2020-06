Multa definida para o invasor de Mallorca x Barcelona

Há dez dias, o Barcelona voltou a campo contra o Mallorca após a quarentena e venceu o jogo na casa dos adversários por 4 a 0.

Como forma de evitar o contágio, não há público nos estádios, onde apenas as pessoas necessárias para a realização do evento podem estar. No entanto, um jovem não se conteve, saltou a grade do estádio, tirou fotos dentro no gramado, tentou chegar até Messi, foi detido e virou manchete.

Após o episódio, o protagonista da cena explicou a situação. Era para ser uma brincadeira e para tentar se aproximar dos craques, mas vai custar caro para o invasor, pois a Comissão Antiviolência da Espanha determinou multa para ele e para o time anfitrião.

O jovem terá de pagar 4 mil euros, enquanto o Real Mallorca terá de desembolsar 20 mil euros por não garantir a segurança da partida.