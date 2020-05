Multa milionária de Neymar é suspensa provisoriamente

Um juiz brasileiro suspendeu provisoriamente o pagamento de uma multa de 88,8 milhões de reais (14,8 milhões de euros) aplicada ao atacante Neymar como parte de um processo por suposta evasão fiscal.

A decisão foi tomada pelo magistrado Décio Gabriel Giménez, de um tribunal de primeira instância da cidade de Santos, que também ordenou que o Estado brasileiro se abstenha de incluir o atacante do Paris Saint-Germain na lista de infratores.

A Receita sustenta que Neymar cometeu várias irregularidades no pagamento de impostos entre 2011 e 2013, incluindo as referentes à sua transferência em 2013 ao Barcelona proveniente do Santos, o clube onde ele foi formado.

Por esse motivo, em 2015, Neymar foi multado em 188 milhões de reais (31,3 milhões de euros). O brasileiro recorreu e obteve várias vitórias na Justiça que anularam boa parte do valor.

No entanto, as autoridades brasileiras consideram que 69 milhões de reais (11,5 milhões de euros) ainda não foram pagos, um valor que, somado aos juros, chega a 88 milhões de reais.

A defesa de Neymar garante que esses impostos já foram pagos na Espanha, quando a contratação do atacante pela equipe do Barça foi encerrada.

Neymar, 28 anos, está confinado desde março em sua mansão em Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro, onde segue um plano de treinamento com seu personal trainer.

Durante a quarentena, ele adicionou um novo título da Liga Francesa às suas conquistas depois que o final da temporada foi decretado naquele país devido à crise do novo coronavírus.

No entanto, a Liga dos Campeões ainda está pendente de ser definida, um grande objetivo para a equipe francesa e que poderá ser retomada nas próximas semanas.