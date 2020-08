Multimilionário dos EUA comprará a Roma... por 450 milhões de euros!

James Pallotta é o mandatário da Roma há oito anos, uma das equipes mais históricas do futebol italiano, há oito anos, mas seu tempo no comando da entidade pode levar horas para chegar ao fim.

E é que, embora o time jogue para estar ou não nessa Liga Europa 'express', a propriedade do clube estaria prestes a passar para as mãos de outro americano: Dan Friedkin.

O multimilionário norte-americano busca a compra do clube italiano há meses e, no início de 2020, parecia tudo certo, mas a crise do coronavírus deixou qualquer possibilidade de um acordo no ar.

No entanto, de acordo com o 'Goal', Friedkin voltou recentemente à disputa e estaria a um passo de assumir a participação majoritária no clube por 450 milhões de euros. Uma pequena quantia, considerando que sua fortuna é estimada em mais de 4 bilhões de euros.

Além disso, o de San Diego, quando estiver no comando da equipe, destinará um total de 80 milhões de euros no primeiro período de transferência para aumentar a força financeira da entidade.

Dessa forma, se a operação acabar fracassando, a Roma poderá ser uma das equipes que agitará o mercado atípico devido à pandemia do COVID-19.