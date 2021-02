Mundial de Clubes: prováveis escalações de Bayern de Munique e Tigres

Hoje é o dia da grande final do Mundial de Clubes da FIFA! O Bayern de Munique de Robert Lewandowski e companhia encara o Tigres de Gignac na disputa pelo título.

Para chegar até a final o time mexicano bateu o Ulsan Hyundai por 2-1 nas quartas de final e despachou o Palmeiras nas semis (1-0). Essa é uma final histórica para o Tigres, o primeiro time mexicano e o primero da Concacaf a chegar a decisão do Mundial.

Do outro lado está o todo-poderoso Bayern de Munique, que chegou no final ao derrotar o Al-Ahly do Egito por 2-0. Esse pode ser o sexto título do time alemão na temporada (Champions, Bundesliga, Copa da Alemanha, Supercopa da Alemanha e Supercopa da Europa).

Hansi-Flick teve um desfalque de última hora, já que Boateng, com problemas pessoais, precisou abandonar a competição.

Provável escalação do Bayern de Munique:

Neuer; Pavard, Sule, Alaba e Davies; Kimmich e Marc Roca; Coman, Muller e Gnabry; Niklas Süle.

Provável escalação do Tigres:

Guzman; Rodriguez, Reyes, Meza e Salcedo; Duenas; Aquino, Rafael Carioca, Pizarro e Quinones; Gignac.