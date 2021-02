Mundial de Clubes: prováveis escalações de Palmeiras e Al-Ahly

Palmeiras e Al-Ahly entram em campo nessa quinta-feira pela disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes da FIFA. Esse não é o resultado que o torcedor alviverde sonhou, mas o time de Abel Ferreira promete dar tudo pela vitória.

O time paulista perdeu para o Tigres na semifinal por 1 a 0, graças a um gol de pênalti marcado pelo francês Gignac. Já o Al-Ahly perdeu para o poderoso Bayern por 2 a 0.

Quem vencer e garantir o terceiro lugar receberá um volumoso prêmio de consolação, cerca de US$ 2,5 milhões, enquanto o 4º fica com US$ 2 milhões.

Abel Ferreira não ficou satisfeito com o que viu na partida contra o Tigres e apesar de não ter desfalques deve mexer no time titular: Patrick de Paula, Mayke e Felipe Melo devem começar jogando. Do lado do time egípcio, Pisto Mosimane não poderá contar com Mahmoud Kahraba e Hussein El Shahat que foram suspensos pela FIFA.

Provável escalação do Palmeiras:

Weverton, Mayke, Luan, Gustavo Gómez, Viña, Felipe Melo, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Raphael Veiga, Rony e Luiz Adriano.

Provável escalação do Al-Ahly:

El Shenawy, Hany, Benoun, Ayman, Maâloul, Fathi, El Soleya, Bwalya, Afsha, Taher e M. Mohsen