'Mundo Deportivo': há um acordo entre Atlético e Luis Suárez

Luis Suárez poderia jogar no Metropolitano na próxima temporada. Sua contratação por parte do Atlético de Madrid está mais perto de ser anunciada, de acordo com o jornal 'Mundo Deportivo'.

A citada fonta aponta que o clube 'rojiblanco' conseguiu chegar a um acordo com o uruguaio. A proposta dos 'colchoneros' teria seduzido o atacante, que quer deixar o Barcelona.

O clube madrilenho oferece um contrato de duas temporadas, algo que agrada o atacante, mas não significa que o acordo está fechado. As negociações ainda precisam avançar.

O fato da Juventus ter desistido da sua contratação facilitou as coisas para os espanhóis. No entanto, um dos pontos pendentes é justamente a rescisão do craque com o Barça. O jogador pede que o clube pague pelo ano de contrato que lhe falta, enquanto a diretoria azulgrana oferece sete milhões.

Por fim, mas não menos importante, o Atlético precisa aliviar a sua folha. O clube trabalha para negociar Diego Costa, mas ainda não recebeu nenhuma oferta pelo hispano-brasileiro.