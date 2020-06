Munir não sabe se poderá jogar na Seleção do Marrocos

Vicente del Bosque fez Munir estrear contra a Macedônia do Norte. Sua carreira no Barcelona foi ascendente e ele poderia contribuir com muitas coisas para a Seleção. Mas sua progressão foi interrompida e, desde então, ele tenta fazer com que a FIFA abra uma exceção para ele, que está a fim de jogar pelo Marrocos.

Munir prometeu muito, mas ficou por isso mesmo. A Seleção Espanhola tem uma competição acirrada na parte ofensiva e Munir ficou de fora. Ele acabou saindo do Barcelona, ​​primeiro emprestado e finalmente transferido, e no Sevilla parece ter encontrado estabilidade.

O jogador já havia tentado há dois verões atrás. Ele queria disputar a Copa do Mundo com o Marrocos, mas a FIFA é clara: Munir jogou com outra Federação em uma partida oficial e isso o desqualifica de ser convocado por outra.

Questionado sobre isso em 'Onda Cero', Munir disse que havia explorado a possibilidade, mas com pouco sucesso. "Se eu for honesto, sei o mesmo que qualquer um. Não sei nada, eles não responderam nada. Não sei nada sobre isso", respondeu ele.

Aos 24 anos, ele ainda tem as portas da seleção aberta, mas precisará demonstrar mais se quiser ser convocado por Luis Enrique. Outra coisa é se ele deseja usar a camisa da 'La Roja' novamente.

A FIFA toma muito cuidado para não criar um precedente nesses casos. Seria o caos mais absoluto. Talvez o fato de ter estreado tão jovem (aos 19 anos) e de ter disputado apenas uma única partida sirva para convencer a inflexível FIFA. Mas apenas talvez.