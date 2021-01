Muricy Ramalho volta ao São Paulo e completa um novo “Tri” pessoal

Muricy Ramalho está de volta ao São Paulo. Após convite do novo presidente Julio Casares, o ídolo do Tricolor assume nesta segunda-feira (04) o cargo de coordenador de futebol. Agora, com o novo posto na direção do clube, o ex-treinador completa mais um “Tri”, mas agora pessoal.

Enquanto técnico do São Paulo, Muricy conquistou o tricampeonato brasileiro, entre 2006 e 2008, para colocar seu nome de vez entre os treinadores mais importantes da história do clube. Mas esse não será o único “tri” que ele completa pelo Tricolor.

Muricy foi jogador do São Paulo por quase toda a década de 1970. Entre 1973 e 1979, o então habilidoso meio-campista ajudou sua equipe a conquistar o Campeonato Paulista de 1975 e o Brasileirão de 1977.

Então, após muitos anos, o ex-jogador iria integrar a comissão técnica do São Paulo. Entre 1994 e 1997, ele foi auxiliar de Telê Santana e depois interino, enquanto o lendário comandante precisou deixar os gramados por razões de saúde. Neste período, conseguiu fazer com que uma espécie de “Time B” do clube, apelidado carinhosamente como Expressinho, conquistasse o título da Copa Conmebol em 1994.

Depois, em 2006, Muricy retornou ao Tricolor, desta vez para comandar a equipe principal do clube, e conquistou três Campeonatos Brasileiros em sequência (2006, 07 e 08). O ídolo ainda teve tempo de retornar mais uma vez, em 2013, mas sem repetir o mesmo sucesso de antes, se despediu dois anos mais tarde.

Agora, ele retorna para a função de coordenador de futebol, a convite do presidente eleito Julio Casares, e completa uma trinca rara no Morumbi: jogador, treinador e dirigente.

No novo cargo, Muricy será responsável por fazer a ponte entre jogadores, comissão técnica e direção. Além disso, também dará uma atenção especial para a integração das categorias de base com o time principal.

Muricy Ramalho já é um dos principais nomes da história do São Paulo, mas agora terá a oportunidade de se colocar ainda mais na história de um dos maiores clubes do futebol brasileiro.