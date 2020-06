Musacchio, operado com sucesso, ficará quatro meses afastado

O zagueiro do Milan, Pablo Musacchio, não conseguiu deixar para trás o desconforto que se arrastou por vários meses no tornozelo esquerdo e tomou a decisão de se submeter a uma cirurgia.

Stefano Pioli, treinador dos 'rossoneri', disse que o argentino não jogaria mais nessa temporada e o clube confirmou nesta terça-feira através de comunicado oficial.

O Milan anunciou que Musacchio foi operado com sucesso pelo Dr. Ramón Cugat, com a assistência do médico Lucio Genesio.

"O cirurgião estava satisfeito com a operação. O tempo estimado de recuperação é de 4 meses, salvo complicações", diz o comunicado do clube.