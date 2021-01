Na Argentina, já falam de Gallardo para o lugar de Zidane

Mais uma vez, as dúvidas sobre o futuro de Zinedine Zidane voltam a surgir no Real Madrid. A eliminação da equipe na Copa do Rei com um jogador a menos contra o Alcoyano, da terceira divisão, fez o francês ser novamente questionado.

Assim que reacendem os rumores sobre a sua saída, meios de comunicação já nomeiam o seu suposto substituto. O rumor mais forte vem da 'ESPN Argentina', que garante que Marcelo Gallardo, atual treinador do River Plate, é o escolhido pelo clube espanhol para assumir o comando técnico.

A informação foi divulgada pelo jornalista Maximiliano Palma no programa 'ESPN Fútbol Show', onde comentou: "Em Madri, neste momento, estão falando que Florentino Pérez está desesperado para contratar Gallardo para o lugar de Zinedine Zidane."

O 'Muñeco' é uma figura histórica à frente dos 'Milionários', time que ele mantém na elite do futebol sul-americano nas últimas temporadas, com duas conquistas da Libertadores e uma da Copa Sul-Americana.

A informação vinda da capital argentina contradiz o que foi publicado pela 'Goal', que afirma saber em primeira mão que o Real Madrid continua confiando em Zidane. O clube seria grato por seu trabalho e seu madridismo, além de considerar que uma mudança de treinador no meio da temporada não seria favorável.

'Goal' ainda afirma que oa preferência para substituir o técnico francês seria Raúl González, que deixaria o trabalho na base para assumir o comando da equipe principal.

O jornal 'Marca' também não trabalha com a saída de Zidane antes do fim da temporada. Com a Liga dos Campeões e o Campeonato Espanhol em jogo, ainda haveria paciência com 'Zizou'.