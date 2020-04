Na Argentina, o último a voltar será o futebol

O futebol será "uma das últimas coisas" que o governo argentino liberará do isolamento obrigatório devido à pandemia de coronavírus em vigor no país desde 20 de março, disse o ministro do Esporte e Turismo Matías Lammens na quarta-feira.

"O futebol será uma das últimas coisas a serem liberadas. É difícil fazer previsões com certeza, mas eu estimo que passaremos entre abril e maio sem futebol", disse ele em diálogo com o 'A24'.

Ele também discutiu a possibilidade de permitir que as pessoas saiam de suas casas. "As recomendações dos países mais avançados que passaram pelo estágio em que estamos são de que haja uma distância entre quatro e cinco metros entre as pessoas, então, por enquanto, não será possível que as pessoas saiam para correr", acrescentou.

O ministério liderado por Lammens anunciou em 17 de março, três dias antes do início da quarentena obrigatória, a suspensão de todas as categorias de futebol.

Na categoria mais alta, os times disputavam a Copa da Superliga, da qual apenas a primeira rodada foi disputada.

Na semana passada, o governo anunciou medidas de ajuda aos clubes para gerar algum alívio para instituições esportivas que sofrem de complicações econômicas e financeiras após a pandemia de coronavírus.

As medidas estabelecem o adiamento ou redução de até 95% do pagamento de contribuições patronais para empregadores que não excedam 60 trabalhadores.

Também prevê alocação salarial compensatória para trabalhadores em empresas (ou clubes) de até 100 funcionários e a possibilidade de usar o Programa de Recuperação Produtiva, além de um sistema abrangente de benefícios de desemprego.