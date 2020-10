Na Bélgica, criticam a volta de Hazard: "Zidane está louco?"

A relação entre o Real Madrid e a Seleção Belga não é tão fluida quanto se poderia esperar. No país da Europa Central eles não entendem o que acontece no clube merengue com seus jogadores.

Por duas vezes, Thibaut Courtois teve que deixar de estar em uma convocatória para a Seleção Nacional devido a uma lesão que mais tarde desapareceu muito rapidamente na capital da Espanha.

Algo semelhante já aconteceu com a grande referência da equipe, o craque Eden Hazard. Precisamente ele tem sido o protagonista da mídia por sua surpreendente convocação para a Liga dos Campeões.

Muitos achavam que ele estaria lesionado por muito mais tempo, mas Zidane o incluiu na lista para o jogo contra o 'Gladbach.

Esta convocação é a que surpreendeu toda a Bélgica. “Zidane está louco?”, Publicou o meio 'HNL'. "Mesmo que ele não jogue, não seria melhor deixá-lo descansar tranquilamente em Madri?".