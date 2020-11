Na Bélgica não acreditam no positivo de Eden Hazard

A torcida do Real Madrid despertou nesse sábado com a má notícia do positivo de Casemiro e Eden Hazard para COVID-19. Os jogadores terão que ficar duas semanas fora, embora, por sorte, as datas coincidem com as datas FIFA.

Por mais surreal que pareça, o veículo aponta que a Federação Belga tem algumas dúvidas sobre a veracidade do teste anunciado pelo clube espanhol. Segundo o 'HNL', na Bélgica acreditam que tudo isso faz parte de uma estratégia do Real para que o jogador não seja convocado por sua seleção.

De acordo com a citada fonte, o Real Madrid não está de acordo com a convocação de Hazard e o positivo do jogador seria a desculpa perfeita para que o belga não deixe a Espanha.

Cabe destacar a má relação existente entre o clube espanhol e a Federação Belga, que ficou evidente nas últimas datas FIFA. Com Courtois tendo que voltar antes e Hazard sendo cortado.