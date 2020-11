Com apenas 17 anos, Pedri vive uma oportunidade única ao receber minutos de Ronald Koeman e participar ativamente desta temporada no Barcelona.

Além de comemorar a honra de trabalhar ao lado de Lionel Messi, o meia convive com a seleção de base da espanha. Confira no vídeo acima os bastidores de um dia de jogo de Pedri defendendo as cores de seu país.