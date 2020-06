Na França, colocam Neymar no Barça... mas só em 2021

O PSG não pensa em desfazer de Neymar. O brasileiro é uma peça-chave e sua permanência é essencial.

Segundo o portal 'Le Parisien', não há chances de Neymar abandonar o Parc des Princes nesse verão. O Barça também não teria uma economia tão forte depois da crise do coronavírus.

Essa combinação de circunstâncias faz com que a imprensa francesa tire Neymar do Camp Nou. O portal 'Le Parisien' vê o brasileiro na liderança do PSG por pelo menos por mais um ano.

O contrato de Neymar com o PSG dura até 2022. Portanto, de acordo com esse meio, sua saída é mais viável no próximo ano.

Se eles não conseguirem um acordo de renovação com Neymar, o verão de 2021 será a última grande oportunidade para o clube francês lucrar com sua transferência. Uma oportunidade que o clube de Al-Khelaïfi não perderia.

Mas, até que chegue esse momento, ainda falta tempo. Por enquanto, Neymar não tem notícias de Leonardo, diretor esportivo do PSG. Ninguém fez uma proposta de renovação a ele.

Enquanto isso, o Barça continua muito atento a Neymar. A novela em seu possível retorno parece condenada a continuar por muito tempo.