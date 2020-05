Os títulos de Jorge Jesus no Benfica e Flamengo

Jorge Jesus acumula passagens por diversos clubes, mas sem dúvida o Flamengo e Benfica são as duas equipes onde conquistou mais títulos e mais identificação com os torcedores. É verdade que ele ficou bem mais tempo no clube português, mas sua ascensão meteórica no rubro-negro carioca permitiu que fizesse história em pouco tempo.

A permanência de Jorge Jesus no Flamengo ainda não está certa. As conversas pela renovação do português se arrastam por cerca de cinco meses, mas sem definições concretas neste período.

A alta pedida salarial, cotada em euros, atrelada à forte desvalorização do real, não favorecem sua permanência. A pandemia do novo coronavírus também atrasou o desfecho da negociação, mas a diretoria do clube segue confiante na renovação com o treinador.

Se o mister vai ficar e aumentar ainda mais seu número de títulos pelo Flamengo, só o tempo irá dizer. Mas o fato é que ele sempre estará na história do rubro-negro carioca, assim como na do Benfica. E enquanto a renovação não sai, relembre as muitas conquistas de JJ pelos dois clubes.

Seis temporadas de muitas glórias

Jorge Jesus chegou ao Benfica na temporada 2009/10 e logo em sua primeira temporada conquistou a Liga Portuguesa e a Taça da Liga. As três temporadas seguintes não foram de igual sucesso, mas estavam longe de ser ruins. Neste período, mais duas Taças da Liga foram conquistadas, totalizando três de forma consecutiva.

Porém, nas duas últimas temporadas de Jorge Jesus, o Benfica dominou completamente o futebol português. Em dois anos, foram dois títulos da Liga Portuguesa, um da Taça de Portugal, dois da Taça da Liga e uma Supertaça de Portugal, que equivale a Supercopa do Brasil.

Mas depois de duas temporadas incríveis e uma tríplice coroa conquistada, o treinador partiu para o Sporting, justamente o grande rival do Benfica.

Títulos pelo Benfica:

Liga Portuguesa: 2009/10, 2013/14, 2014/15

Taça de Portugal: 2013/14

Taça da Liga: 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2014/15

Supertaça de Portugal: 2014/15

Olê, olê, olê, Mister, Mister

JJ foi contratado pelo Flamengo com a temporada de 2019 já em andamento. E enquanto muitos pensavam que o treinador precisaria de tempo para se adaptar ao futebol brasileiro o Flamengo respondeu massacrando seus adversários, e não apenas no Brasil.

Em menos de um ano, título do Brasileirão com a melhor campanha da história da competição e título da Libertadores da América vencendo o então campeão River Plate em uma final histórica com dois gols de Gabigol.

No início de 2020, o Flamengo se reforçou ainda mais e logo vieram a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. O primeiro turno do campeonato carioca também foi conquistado, mas a competição estadual não pôde ser encerrada até o momento por conta da pandemia do novo coronavírus.

Títulos pelo Flamengo:

Brasileirão: 2019

Libertadores da América: 2019

Supercopa do Brasil: 2020

Recopa Sul-Americana: 2020