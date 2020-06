Na Inglaterra, sonham com troca entre Ndombele e Coutinho

Philippe Coutinho e Tanguy Ndombele têm algo em comum. Os dois jogadores não estão nos planos das suas respectivas equipes, por isso devem buscar novos ares nesse mercado.

De acordo com o jornal inglês "The Independent", Ndombélé agrada bastante a diretoria azulgrana, que estaria estudando oferecer uma troca por Philippe Coutinho.

O brasileiro não conseguiu se firmar no Camp Nou e acabou sendo emprestado ao Bayern de Munique, onde tampouco mostrou a sua melhor versão.

A operação é bem mais complicada do que parece. Os 'spurs' gostariam de recuperar, ao menos, uma parte do dinheiro investido no francês e clubes como PSG e Bayern se mostraram interessados nele.