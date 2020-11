Na Itália, dão credibilidade a uma troca Dybala-Morata

Paulo Dybala não parece estar em seu melhor momento na Juventus. Os rumores sobre sua saída do clube de Turim se espalharam como poeira no vento nos últimos dias. O último rumor o coloca no Atlético de Madrid.

O Atlético quer Dybala (e quem não quer?), e a Juve parece encantada com Morata. Uma Morata que, juntamente com Cristiano Ronaldo, parece responsável por Dybala não ter tantos minutos quanto gostaria na 'Vecchia Signora'.

A imprensa italiana especula que os 'colchoneros' estão preparando uma oferta para o atacante argentino de 26 anos.

A referida oferta, segundo a 'StadioSport', seria de 35 milhões de euros mais a transferência definitiva de Álvaro Morata. Uma possibilidade que, nestes tempos de pandemia e crise econômica, parece remota, mas não impossível.