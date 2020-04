Na Itália, falam de contatos entre o Atlético e Allegri

No Metropolitano, estão mais do que satisfeitos com Diego Pablo Simeone. Ele é o líder indiscutível da equipe e os fãs o adoram.

Mas no Atlético eles já têm outras opções. Eles só recorreriam a elas no caso de Simeone decidir sair.

'Calciomercato' afirma que o Atlético entrou em contato com Massimiliano Allegri, ex-técnico da Juventus Turin. Ele seria o favorito para o cargo, caso Cholo decidisse encerrar seu longo período como treinador de 'colchões'.

Segundo essa fonte, devido à crise, a entidade poderia pedir a Simeone para baixar seu salário. Se ele não concordasse, o Atlético já teria opções, com Allegri sendo o favorito.

Não parece muito viável, de qualquer forma, que essa relação entre Simeone e Atlético seja quebrada. Na Itália, apesar de tudo, eles já colocam Allegri como seu possível substituto no banco do Atlético.

O Atlético não é o único time que soou recentemente para Allegri. O Newcastle, que tem um ótimo projeto em mãos, estaria interessado em ter o treinador experiente.