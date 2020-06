Na Itália, falam que Jovic teria concordado em ir jogar no Milan

Luka Jovic não para de soar para deixar o Santiago Bernabéu neste verão. Depois de aparecer relacionado ao Arsenal devido a uma oferta milionária da equipe inglesa, um ex-time seu aparece novamente em cena.

Trata-se do Milan, que já perguntou sobre o atacante do Real Madrid há alguns meses. De fato, a equipe italiana estava interessada em meio Real Madrid: além do já mencionado Jovic, Eder Militão, Lucas Vázquez e Martin Odegaard estariam em sua agenda.

Mas parece que o atacante bósnio de 22 anos é o favorito da equipe de Milão, que teria trabalhado da melhor maneira para convencer o ex-jogador do Eintracht Frankfurt a aceitar sua oferta.

E parece que eles teriam conseguido. De acordo com o 'Sport Mediaset' na Itália, o atacante já teria dado o aval à Serie A. É claro que aconteceria sob a forma de um empréstimo com opção de compra no final da temporada.