Na Itália, voltam a criticar CR7: "Ele acha que está acima dos demais"

Vincenzo Spadafora, ministro do esporte italiano, disse esta terça-feira, referindo-se às recentes polémicas que teve com o português Cristiano Ronaldo, que "estes grandes campeões se sentem acima dos outros".

Afirmou depois de Cristiano ter considerado "totalmente falso" as acusações recebidas na semana passada por Spadafora por ter violado o protocolo de saúde no dia 5 de outubro, quando deixou o confinamento da Juventus, seu clube, para se concentrar na Seleção Portuguesa.

"Esses grandes campeões se sentem um pouco acima dos demais", disse Spadafora à televisão italiana 'La 7'.

“O fato é que, quando saiu do nosso país para se concentrar com a Seleção Nacional, violou o protocolo e de fato foi aberto um inquérito no Ministério Público Italiano, e não no Ministério Público Esportivo. Ele não deveria ter ido a Portugal”, continuou.

O ministro italiano dos Esportes também considerou que campeões como Cristiano devem sempre estimular o respeito às regras.

“A mensagem que os campeões deste nível devem dar é que sempre respeitem as regras. Isso (a briga com o Cristiano) acontece porque estou fora deste mundo (do esporte), disse o que pensei do Ronaldo, uma pessoa que tem 240 milhões de seguidores", disse ele.

As declarações de Spadafora vêm depois de Cristiano, que se encontra em quarentena em sua casa em Turim depois de um teste positivo para coronavírus com a Seleção Portuguesa, fazer uma live no Instagram para defender sua posição.

"Não violei nenhum protocolo, é tudo falso, principalmente as palavras de um italiano de quem não vou dizer o nome que diz que não cumpri o protocolo, é tudo mentira".