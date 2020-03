A Ligue 1 foi suspensa em 13 de março devido à pandemia de coronavírus e, como todos os campeonatos paralisados, aplica seus esforços para evitar a suspensão definitiva e encontrar uma data de retorno.

Após o adiamento da Eurocopa, a janela de verão está aberta para terminar as competições, mas não será simples. De fato, o otimismo é moderado na França, como indicado pelas palavras de Bernard Caïazzo, presidente do sindicato dos grandes clubes de futebol franceses e dirigente do Saint-Étienne.

"Não poderemos jogar até que a curva de infectados seja inversa à atual. Ou seja, na melhor das hipóteses, a Ligue 1 retornará em 15 de junho. É necessário a todo custo terminar o campeonato. É preciso terminar entre julho e agosto e depois lidar com o resto com calma", disse Caïazzo em entrevista à 'France Bleu'.

Uma das possibilidades que a LFP está considerando é terminar a Ligue 1 do jeito que parou no dia 28. As graves perdas que a suspensão definitiva causaria abrem a opção para terminar em julho ou agosto. Dentro desse contexto é necessário lidar com a situação dos contratos, já que a maioria se encerra em 30 de junho, assim como na maioria das principais ligas.