Na mira de grandes clubes, goleiro encerra carreira aos 24 anos

Para muitos se tornar um jogador de futebol é o grande sonho, mas nem todos pensam assim. Ao menos é o que acontece com Ted Smith, que anunciou a sua aposentadoria dos gramados com apenas 24 anos.

Não se trata de lesões, mas sim de algo mais psicológico. Segundo o ex-goleiro do Southend as críticas recebidas pesaram na sua decisão.

"Até onde lembro, o dia do jogo nunca foi a melhor parte da semana, e acho que deveria ser. Acho que quando me lesionei, tive tempo para pensar na situação toda. Não me entenda mal, houve momentos especiais quando vencíamos, mas aceitei que isso de estar sob os holofotes no sábado e atuar num palco não era pra mim", comentou em uma entrevista ao 'Telegraph'.

"O lado das redes sociais vem quando você joga profissionalmente. Mas sempre vou lembrar de um jogo contra o Bolton, fora de casa. Foi meu primeiro jogo na temporada e falhei em um jogo que deveríamos ter vencido, mas acabamos empatando em 1x1. Todos foram brilhantes no vestiário. Entenderam que eu era jovem e estava frustrado pelo que havia acontecido", revelou.

"Mas nas redes sociais as coisas são muito preto no branco. Lembro de ler os insultos depois do jogo. Torcedores têm total direito à sua opinião e nunca tive problemas com isso, mas algumas coisas podem acabar sendo levadas muito longe e não é difícil só para mim ler isso, mas para minha família também", disse.

O goleiro passou pelas seleções sub-18, sub-19 e sub-20 da Inglaterra e recentemente os rumores apontavam o interesse do Tottenham em seu trabalho.