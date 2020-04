Na prisão, Ronaldinho recebeu ligação de Puyol

Ronaldinho continua passando seus dias preso no Paraguai. Além de jogar futevôlei para passar as as horas livres, o gaúcho também passa muito tempo no telefone e recebe visitas, como 'El Mundo' revelou em reportagens.

Aparentemente, desde que ele está na prisão paraguaia, já foi visitado várias vezes por ex-jogadores do país, que dizem ver o brasileiro com o humor afetado. De acordo com o jornal, o ex-capitão da Seleção Paraguaia Carlos Gamarra é um dos que foi encontrá-lo.

Outra maneira de dar apoio ao ex-jogador é conversar à distância através do celular que ele tem, um privilégio que não vale para todos os apenados.

Ronaldinho consegue se comunicar com sua família e amigos, incluindo personalidades históricas do futebol como seu ex-colega de Barcelona Puyol. Para surpresa do catalão, o próprio Ronaldinho atendeu diretamente à chamada feita para o número paraguaio.