Na terceira cabeçada, Casemiro abre o placar contra o Valladolid

Real Valladolid e Real Madrid fizeram um primeiro tempo movimentado, com duas grandes defesas de Thibaut Courtois, dois gols anulados de Mariano e protestos de pênalti para o Valladolid.

No entanto, os dois times voltaram ao intervalo sem mexerem no placar. Do lado do time de Zinedine Zidane, faltava criatitivade e as tentativas em cruzamentos eram insistentes.

Casemiro era o mais ativo pelo alto e tentou cabecear duas vezes contra o goleiro Masip, até que, aos 64 minutos, ele conseguiu abrir o placar para o Real Madrid.

O gol teve origem com Tony Kroos, que cobrou falta pela direita. O brasileiro subiu mais alto e usou a cabeça para mandar com força para dentro. Ele já soma cinco gols nesta edição do Campeonato Espanhol e seis na temporada.