Na última hora, TST confirma Palmeiras x Flamengo

Finalmente, o jogo entre Palmeiras e Flamengo marcado para este domingo será realizado e os times foram colocados em campo. A partida esteve adiada até poucaos minutos antes do horário previsto em função do surto de Covid-19 no time carioca.

A decisão de última hora do Tribunal Superior do Trabalho anulou a ação que havia sido aprovada no sábado. Na ocasião da véspera da partida, o TRT-RJ negou o pedido da CBF tentar garantir a realização do jogo.

A decisão da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro foi favorável ao Sindiclubes e estabeleceu uma multa de R$ 2 milhões em caso de descumprimento. Agora isso já não vale mais.

O clube carioca defendia o adiamento do jogo, marcado para as 16h, em função do surto de coronavírus dentro do elenco. Na sexta-feira, uma ação civil pública do sindicato pediu a suspensão do duelo da 12ª rodada do Brasileirão, alegando que os 21 atletas escalados pelo time carioca têm "risco elevado de contágio" por terem contato recente com os infectados.

O time paulista, por sua vez, sempre se manifestou publicamente de forma contrária à remarcação da partida.

O técnico Domènec Torrent e o presidente Rodolfo Landim, que acompanhou a delegação do Flamengo no Equador, são dois dos casos diagnosticados com o vírus. O surto de Covid-19 no Rubro-Negro já chegou a pelo menos 15 infectados, com nomes como Diego Ribas, Bruno Henrique, Vitinho, Michael, Matheusinho, Maurício Isla, Filipe Luís, Thuler, Renê, Gabriel Baptista, João Gomes. Rodrigo Caio, testou positivo no primeiro exame e aguarda a confirmação da contra prova.