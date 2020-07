Na véspera do Gre-Nal, Grêmio confirma caso de Covid-19

Um atleta é o único com resultado positivo para Covid-19 entre as 81 pessoas testadas pelo Grêmio na última leva de exames. A confirmação foi feita pelo clube nesta terça-feira, véspera do clássico Gre-Nal.

O nome do jogador não foi divulgado, mas é um caso sem sintomas e ele já foi isolado do grupo, segundo o comunicado oficial. Com isso, ele será desfalque no jogo desta quarta-feira.

"Somente um atleta, assintomático, teve resultado positivo. O Departamento Médico do Clube determinou o isolamento imediato do jogador e o acompanhará pelos próximos dias. Os testes realizados no final de semana fazem parte do protocolo da Federação Gaúcha de Futebol para a retomada do Campeonato Gaúcho. Foram coletadas amostras de atletas, membros da comissão técnica e funcionários do Departamento de Futebol Profissional do Grêmio", anunciou a nota.

Segundo a imprensa do Rio Grande do Sul, trata-se de um dos titulares da equipe para a partida marcada para as 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.

Diego Souza e três funcionários são os outros casos do Grêmio com resultados positivos desde a chegada da pandemia. O atacante já trabalha normalmente após período de quarentena.