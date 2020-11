Nacho elogia o Real, que empatou mesmo com várias baixas

O zagueiro do Real Madrid, Nacho Fernández, destacou as dificuldades da atual temporada no empate com o Villarreal, apesar das inúmeras baixas com as quais enfrentou o confronto em La Cerámica.

"Tivemos muitos desfalques e muito importantes e não é fácil enfrentar os jogos. A equipe mostrou sua cara. Estávamos prestes a vencer. Não há nada para jogar na cara dos jogadores", disse o zagueiro do Real à 'Movistar LaLiga'.

“Estamos em uma temporada complicada. Nenhuma equipe é 100% confiável. Devemos ter em mente que estamos vindo quase sem descanso da temporada anterior e quem estiver um pouco melhor vencerá o campeonato”, disse Nacho.

O jogador do Real Madrid destacou o bom 1º tempo da sua equipe apesar de reconhecer que após a Data FIFA tiveram mais dificuldades. "Queríamos ganhar o jogo. Tivemos um primeiro tempo sólido. O Villarreal não teve chance. No segundo tempo abrimos mais e eles nos alcançaram, mas não muito. O suficiente para conseguir um empate", disse .

Nacho não justificou ter perdido dois pontos por conta das baixas. "Temos um elenco para enfrentar todos os jogos. No final fizemos algumas mudanças que nos ajudaram a causar danos no ataque, mas vou ficar com o primeiro tempo, estivemos muito bem, muito solidários", frisou.

Por fim, ele lamentou a "má sorte nos pênaltis". "Não temos sorte com essas jogadas. No outro dia três e neste sábado outro que tira dois pontos importantes. Temos que trabalhar nisso e garantir que não aconteça mais", disse.