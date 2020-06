Nacho, possível desfalque na volta do Real Madrid

Nacho se lesionou nesta segunda-feira. O zagueiro merengue sofre, de acordo com o relatório médico publicado pelo Real Madrid, uma lesão muscular no reto anterior direito, um musculo da coxa.

Sua presença no jogo contra o Eibar, marcado para este domingo, 14 de junho, às 19h30 (14h30 no horário de Brasília), no estádio Alfredo di Stéfano, em Valdebebas, está no ar.

O Real Madrid não quis se aventurar com uma previsão e descreveu seu status como "evolução pendente". O modo como ele se recuperar nos próximos dias ditará sua presença ou não na partida.