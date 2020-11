Nacho presenteia o Alavés com um pênalti e Lucas Pérez agradece

O Real Madrid cometeu outra penalidade, o terceiro de forma consecutiva no Campeonato Espanhol e o Alavés saiu na frente com Lucas Pérez.

A jogada começou com um recuo errado de Marcelo que gerou um escanteio a favor do Alavés. Após a cobrança Laguardia desviou de cabeça e bola explodiu no braço de Nacho dentro da área, pênalti.

O camisa '7' do Alavés, Lucas Pérez, foi para a cobrança, bateu firme e estufou as redes de Courtois. Esse foi o quinto pênalti sofrido pelo Real em três jogos.