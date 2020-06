O futebol profissional do Uruguai voltará a ser disputado a partir de 15 de agosto sem a presença de público, conforme anunciaram as autoridades do país.

O Uruguai declarou a emergência sanitária em 13 de março, quando teve os primeiros quatro positivos para a Covid-19. Com a situação estabilizada, os jogadores foram testados nas últimas semanas e já começaram a voltar aos treinos.