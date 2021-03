Nacionalizado, Tolói deve ser convocado pela primeira vez na Itália

Após a ausência na Copa do Mundo de 2018, a seleção italiana começa a caminhada em busca de uma vaga para o Mundial do Catar já no fim deste mês de março e pode contar com um reforço brasileiro. O zagueiro Rafael Tolói, da Atalanta, recebeu a dupla cidadania e está elegível para ser chamado por Roberto Mancini.

A convocação da Itália para os jogos contra Irlanda do Norte (25 de março), Bulgária (28 de março) e Lituânia (31 de março) acontece na próxima sexta-feira (19). A ideia de Mancini é buscar mais opções para a zaga e Tolói buscaria seu espaço na Azzura concorrendo com nomes como Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Alessio Romagnoli e Alessandro Bastoni.

Tolói pode ser mais um ítalo-brasileiro a ser convocado para a seleção italiana. Antes dele, jogadores como Jorginho e Emerson Palmieri (ambos do Chelsea) foram lembrados em convocações recentes. Em 2009, o zagueiro atuou pela seleção brasileira no Mundial sub-20 e foi vice-campeão. O Brasil perdeu a decisão nos pênaltis para Gana.

Se tudo correr como o esperado para o jogador, ele pode integrar uma lista de quatro brasileiros que defenderam a Itália em Copas do Mundo. São eles: Thiago Motta (2014), Angelo Sormani, Mazzola (ambos em 1962) e Anfilogino Guarisi (1934).

Em sua sexta temporada defendendo a Atalanta, Rafael Tolói tem 30 anos e começou a carreira no Goiás. Depois, passou pelo São Paulo e foi campeão da Copa Sul-Americana, em 2012. Após dois anos no Morumbi, foi emprestado para a Roma mas, sem sucesso, logo regressou ao Tricolor que, em 2015, o vendeu em definitivo para La Dea. Titular absoluto da equipe de Bérgamo, o brasileiro já soma 198 partidas pelo clube. Na atual temporada, disputou 32 jogos e fez dois gols.

Tolói tem uma chance de ouro de mostrar seu trabalho para Mancini nesta terça-feira (16). Precisando da vitória, a Atalanta visita o Real Madrid no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.