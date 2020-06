Nada de Barça ou PSG: o lateral 3.0 escolhe o Bayern

Sergiño Dest dirá 'não' a Barcelona e Paris Saint-Germain pelo Bayern de Munique. Segundo 'Sky Sport Germany', o lateral do Ajax teria escolhido o clube alemão como novo destino.

Aos 19 anos, sua atuação no Ajax nessa temporada chamou a atenção de vários clubes da Europa. Em poucos meses ele deixou o time B para triunfar no principal. Já são 35 partidas, dois gols e cinco assistências com a camisa 'ajacied'.

Clubes como PSG, Barcelona e Bayern cresceram os olhos no jovem. Mas, de acordo com a citada fonte, a decisão já está tomada. O contrato de Dest com o Ajax chega ao final em 2022 e ele já teria informado ao clube a sua decisão de jogar na Bundesliga.