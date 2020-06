Nada de Kurzawa sair do PSG: jogador é renovado até 2024

Kurzawa não sairá do PSG. O jogador terminava seu contrato em 30 de junho, e em dois dias teria que fazer as malas para deixar o clube francês e procurar um novo time durante o verão.

Mas não será assim, e isso que o jogador era perseguido por clubes como o Chelsea ou o Atlético de Madrid. No final, o lateral aceitou a oferta de renovação do PSG e continuará no Parc des Princes.

Isso foi anunciado pela entidade francesa na segunda-feira à tarde, já que Kurzawa continuará ligado à entidade parisiense por mais quatro anos, ou seja, até 2024.

Ao concluir este novo contrato, Kurzawa irá ter jogado no PSG por oito temporadas e meia e sairá, se não renovar novamente, aos 31 anos, e até agora o zagueiro jogou 123 jogos.

A razão pela qual o PSG decidiu renovar o ala é a crise econômica causada pelo coronavírus, já que todo o futebol parou e a Ligue 1 foi cancelada na França.