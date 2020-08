Nada de Real Madrid: Camavinga continuará no Rennes!

Com apenas 17 anos, Camavinga é uma das sensações do futebol francês. O Real Madrid está muito ciente dele e quer usar a influência de Zidane na França para levá-lo embora o mais rápido possível. Embora, por enquanto, o clube branco terá que esperar.

Em comunicado ao 'Téléfoot', o jovem jogador ressaltou que vai continuar pelo menos mais uma temporada no Rennes, clube que o viu crescer e se tornar um dos grandes gols de muitos clubes por toda a Europa.

"Tenho mais dois anos de contrato, vou ser jogador do Rennes na próxima temporada. Não presto atenção aos rumores de uma possível transferência. Tudo isso não me diz nada. É futebol. E há coisas que são verdadeiras e coisas que são falsas" , disse um Camavinga que, por outro lado, não negou o interesse do Real Madrid.

Uma decisão que muitos consideram adequada para a juventude do jogador. Ele tem muito a melhorar e sua projeção está em alta graças, em parte, à confiança que a primeira equipe do Rennes lhe deu e está dando na Ligue 1.

O meio-campista, porém, não tira os olhos do Real Madrid. De acordo com informações dos últimos dias, Camavinga teria pedido ao Rennes prioridade para assinar pela equipe de Zidane no futuro, pelo que poderia ser um 'não' temporário para sua chegada ao Santiago Bernabéu.