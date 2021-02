Nada é de graça: o Barça poderia receber até 11 milhões por Suárez

Luis Suárez caiu como uma luva no Atlético de Madrid. O uruguaio, que deixou o Barcelona no mercado do verão passado, está deixando marcas impressionantes: tem 16 gols e duas assistências em 23 jogos.

Não só os seus números serviram para ter os 'colchoneros' como líderes da LaLiga, mas também para que a equipe 'culé' pudesse receber bônus ​​de uma transferência da qual poderia obter um valor interessante, embora longe do que pagaram por ele quando o contrataram do Liverpool.

O portal 'Sport' desembolsou esses valores em sua capa nesta sexta-feira. Até o momento, a equipe catalã recebeu até um total de cinco milhões de euros pela transferência , dois deles por duelos disputados pelo uruguaio com o Atleti.

Se o time do Cholo chegar às quartas de final da Liga dos Campeões (eles enfrentam o Chelsea), o número sobe para sete milhões e o resto acordado virá a ser cumprido se o atacante continuar mais um ano no time rojiblanco, algo que ele mesmo reconheceu como possível.

Essa diferença chega a quatro milhões. No total, o Barça receberia, se o compromisso europeu e a continuidade de Suárez acontecerem, onze milhões de euros por um jogador que deixou 197 gols em 283 jogos no Barcelona.