Nada melhor que vencer o rival para evitar a crise

Internacional e Grêmio se enfrentaram pela segunda vez nessa Libertadores. No jogo de ida, 0 a 0 na Arena do Grêmio e muita confusão. Hoje, no Beira-Rio, melhor para o time de Renato Gaúcho.

Coisas do futebol! O Inter atravessava um melhor momento, tanto no Brasileirão como na Libertadores, mas o restrospecto no ano é favorável ao Grêmio.

Os muitos desfalques de cada lado, não tiraram o brilho do Gre-Nal 427. Que começou como sempre começa esse tipo de jogo, truncado, pegado, mas com os visitantes buscando o jogo.

O Tricolor começou apostando por ataques pela direita, se aproveitando da juventude de Jussa, enquanto o Colorado tinha em Thiago Galhardo a sua maior esperança.

O primeiro tempo não teve grandes emoções. Todas ficaram para a etapa final. No segundo tempo as chances começaram a aparecer e o placar se moveu.

Aos 57' Galhardo apareceu nas costas da zaga gremista e cabeceou com perigo, obrigando Vanderlei a fazer uma grande defesa praticamente na linha.

O Grêmio respondeu quando Diego Souza deixou Pepê na boa na entrada da área, o atacante deu um toquinho na saída de Lomba, mas errou o alvo.

Aos 72 minutos Alisson balançou pra cima da defesa e bateu cruzado, mas mandou para fora. O gol sairia dois minutos depois, quando Pepê recebeu na esquerda, trouxe para dentro e de fora área acertou um belo chute! No cantinho, sem chances para Lomba.

O Inter ainda esboçou uma reação e quase empatou na bola parada! D'Alessandro cobrou a falta e Musto desviou sozinho de cabeça, mas manda para fora.

Com a vitória, Internacional e Grêmio estão empatados com os mesmo números de pontos, mas o colorado leva vantagem nos critérios de desempate.

Na próxima rodada o Internacional visita o América de Cali na Colômbia, enquanto o Grêmio recebe a Universidad Católica.