Nagelsmann, o favorito para iniciar o projeto de Laporta

Depois da confusão formada com a demissão de Bartomeu e o vazio de poder deixado no Barcelona, Joan Laporta foi eleito o novo presidente do clube no último final de semana.

O mandatário voltou a ocupar um cargo que já conhece bem, com o objetivo de recolocar o conjunto 'culé' no caminho da vitória. Agora, só restam a Copa do Rei e LaLiga.

Koeman é o comandante da equipe, mas pode ser que não continue sendo ao final da temporada. De acordo com o programa 'El Larguero', Laporta considera que Ronald é uma escolha de Bartomeu e procura outras opções, como Nagelsmann.

A citada fonte aponta que o alemão é o favorito para assumir o banco 'culé'. Aos 34 anos, Nagelsmann impressionou no Hoffenheim entre 2016 e 2019, e chegou ao RB Leipzig, clube que briga pelo título da Bundesliga com o Bayern de Munique.