Nagelsmann: o técnico mais novo que Messi que está na semi da Champions

Com apenas 20 anos de idade, Julian Nagelsmann viu seu joelho o afastou dos gramados e acreditou que sua carreira no futebol tinha acabado pouco depois de começar. Mas não. O ex-zagueiro começou a atuar fora das quatro linhas até chegar à uma semifinal de Liga dos Campeões, comandando o RB Leipzig.

"No início, eu não queria mais nada a ver com futebol. Foi muito triste para mim ter encerrado a minha carreira tão jovem", disse. Mas no final, ele não desistiu do esporte e se deu bem. E o responsável por isso foi Thomas Tuchel, hoje treinador do PSG, que não deixou o alemão se afastar do que gostava.

Nagelsmann, muito a favor do uso da tecnologia para melhoria do desempenho esportivo, foi colocado por Tuchel - então comandante do Augsburg, onde o ex-zagueiro jogava - no Núcleo de Inteligência da segunda equipe.

Assim, ele foi se destacando até chegar ao 1860 München, como assistente do sub-17 e mais tarde foi para o Hoffenheim ocupar a mesma função. Buscando uma oportunidade na equipe, chegou a recusar uma proposta para trabalhar com Pep Guardiola no Bayern de Munique.

E a oportunidade veio. Em 2015, Nagelsmann se formou como técnico, bem a tempo de, uma temporada depois, assumir o comando do Hoffenheim e se tornar, aos 28 anos, o treinador mais jovem da Bundesliga.

Em sua primeira temporada, elevou o nível do time e o livrou do rebaixamento, além de vencer o prêmio de melhor treinador de 2016 pela DFB. No ano seguinte, levou o Hoffenheim à primeira Liga dos Campeões da História do clube, e ali começava uma história de recorde dos treinador na competição.

Com destaque no Hoffenheim, Nagelsmann, em 2019, com seu perfil inovador e suas "invenções" entrou no radar da visionária equipe do RB Leipzig, time que passou a comandar. Na temporada de 2019/20, conquistou a terceira colocação na Bundesliga, e este nem foi o seu maior feito pelo time.

Depois de se classificar em primeiro no Grupo G (de Lyon, Benfica e Zenit), a equipe alemã eliminou o Tottenham, de José Mourinho, nas quartas de final, com um placar agregado de 4 a 0. Na ocasião, com 32 anos e 231 dias, Julian Nagelsmann se tornou o técnico mais jovem da história a avançar em um mata-mata de Liga dos Campeões, conforme dados do Opta.

O treinador, com apenas 33 anos - menos que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, por exemplo - ainda levou seu time à semifinal da Champions, ao vencer o Atlético de Madrid, de Diego Simeone, por 2 a 1 nas quartas de final da competição.

Tudo isso, porém, poderia não ter acontecido caso ele tivesse aceitado uma proposta do Real Madrid para deixar o RB Leipzig. Ele, no entanto, não se sentiu "confortável" para fazer a mudança.

"Em um primeiro momento me surpreendi, eu pesava a proposta e não me sentia confortável com a decisão de ir. Eu quero melhorar como treinador e se eu fosse para o Real Madrid imediatamente, não teria tempo para melhorar”, disse ao The Independent.

Nagelsmann sempre busca colocar o "humano"em primeiro lugar, crendo que seu trabalho consiste em 30% de tática e 70% de competências sociais, como contou ao jornal The Times. "Você não pode ser muito autoritário, tem que tentar trazê-los [os jogadores] para o seu lado”.