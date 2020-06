Nagelsmann sabe que Werner deixará o RB Leipzig

Um dos homens que voltou em grande forma após o intervalo para o COVID-19 é Timo Werner. O atacante alemão continuou mostrando grande rendimento na temporada e no RB Leipzig, estão já conformados com sua saída.

Após a vitória por 2-4 sobre o Colônia, Julian Nagelsmann falou da mais do que possível saída do craque. "Não há nada que se possa fazer. Ele sabe o que tem aqui e o que tem comigo", disse o técnico do Leipzig.

"Expliquei a ele que ele tem muitas opções para continuar crescendo aqui. Não sei se isso o ajudará muito, mas digo todos os dias", continuou Nagelsmann, que reconheceu que os 50 milhões de euros que Werner custa o colocam mais perto de uma saída.

"Um jogador precisa sentir que pode melhorar. Se ele não sente isso, não precisamos continuar dizendo para ele ficar. No final, é a vida e a carreira dele. Ele decide. Não consigo pensar em nada novo para dizer a ele", concluiu Nagelsmann.

Várias equipes europeias seguem o atacante de perto, com o Liverpool profundamente interessado em contratá-lo. No entanto, ele pode acabar em equipes como a Inter de Milão, que já venderam jogadores e teriam dinheiro para assinar jovens craques.