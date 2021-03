Nagelsmann tem uma multa de dez milhões

Esteve na mira de Barcelona e Bayern de Munique, para citar apenas dois dos seus muitos pretendentes, mas a imprensa alemã revelou aquele que talvez seja o motivo pelo que niguém tirou Nagelsmann do RB Leipzig: sua multa rescisória.

Não é comum que um treinador tenho uma multa rescisória, mas Nagelsmann não é o primeiro e nem será o último a ser blindado pelo seu clube.

De acordo com o diário 'Sport Bild', quem quiser tirar o treinador do RB Leipzig terá que desembolsar cerca de dez milhões de euros. Justamante agora quando o nome de Hansi Flick, técnico do Bayern, ganha força para substituir Löw na Seleção.