Najila Trindade é absolvida do 'caso Neymar'

Najila Trindade foi absolvida do processo envolvendo o craque Neymar. A modelo foi acusada pelo Ministério Público de atrapalhar as investigações do caso.

Na sentença, a juíza Ana Lucia Fernandes Queiroga não viu tais indícios. "O ato de apagar dados de aparelhos eletrônicos, ou trocar senhas, são corriqueiros nos dias atuais, não se podendo dizer que tal conduta, por si só, configure uma inovação artificial com objetivo de induzir a erro perito ou juiz, mesmo porque, os réus não eram alvo da investigação que ocorria no inquérito policial naquele momento", diz a decisão da magistrada.

Relembre o caso

A modelo Najila Trindade acusou Neymar de estupro em 2019. No entanto, o craque acabou sendo inocentado por faltas de provas, já que o vídeo, principal argumento da acusação nunca foi encontrado.

Em junho de 2019, em entrevista ao 'SBT', Najila deu a sua versão dos fatos. "Pedi para ele parar, ele continuou. Enquanto ele cometia o ato, continuou batendo na minha bunda, violentamente. Eu me virei e saí. Foi tudo muito rápido, questão de segundos", disse.