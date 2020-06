Com o término antecipado da Ligue 1, os clubes se movimentam para voltar aos treinos e pensando na próxima temporada. No entanto, quatro equipes francesas ainda precisam disputar as finais da Copa da França e da Copa da Liga.

Não é o caso do Nantes, que está à espera da próxima campanha e já retornou aos treinamentos em meio a uma série de cuidados para evitar o contágio da Covid-19.