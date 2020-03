"Não" à última proposta de Ronaldinho para sair da prisão

Ronaldinho parece que terá que continuar na prisão de Assunção na qual se encontra junto com seu irmão Roberto de Assis.

De acordo com informações do 'UOL', que tiveram acesso a um anexo do recurso do ex-jogador, Ronaldinho ofereceu dobrar sua proposta inicial para sair da prisão e enfrentar uma prisão domiciliar.

O ex-jogador voltou a pedir para estar esse período de detenção em sua mansão luxuosa de US $ 800.000 e, a isso, ele acrescentou outros US $ 800.000 como fiança. Valor que duplica sua proposta inicial, que também foi recusada.

Após a negação deste último recurso, a equipe de advogados de Assis Moreira está preparando uma nova defesa. Nesta quarta-feira, a empresária Dalia López, uma das promotoras da viagem de Ronaldinho e que o Ministério Público coloca como o cérebro da operação, deve declarar.

O grande problema para Ronaldinho e seu irmão é que Dalia está foragida da justiça e seu paradeiro é desconhecido, por isso, a opção de deixar a prisão em um curto período de tempo parece distante para o ex-jogador do Barça.