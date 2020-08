"Não aceitaremos uma saída contratual de Messi"

O Barcelona vive um verdadeiro inferno desde que Messi comunicou que quer deixar o clube. Os rumores sobre os possíveis destinos do argentino dispararam, e por isso, Ramón Planes saiu em defesa do clube na tentativa de acalmar as coisas.

"Temos que ter um respeito enorme por Leo e por toda sua história. Não pensamos em nenhuma cláusula (de rescisão) contratual. O matrimônio com Messi deu muito para os dois lados, muitas alegrias à torcida. Estamos trabalhando internamente para convencer Messi, buscar a melhor solução para o Barcelona e para Messi", disse Ramón Planes, diretor de futebol do Barcelona.

"Messi não comunicou que não vai se apresentar aos treinos, mas qualquer comunicação ficará entre as partes e não fazemos uma transmissão do que seja falado por respeito. O nosso esforço está no diálogo", completou.

"Foi uma notícia importante de Messi, mas pensamos e já dissemos muitas vezes que pensamos em Messi como jogador do Barcelona. O clube se reconstruiu várias vezes ao longo de sua história e sempre voltou com força. Nossa ideia é fazer isso ao redor do melhor jogador do mundo", concluiu.